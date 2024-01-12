Город в Карелии стал самым популярным направлением в стране для бронирования апартаментов

Приладожье Карелии вновь привлекло туристов с разных уголков России.

Зимой 2023-2024 года в стране вновь были востребованы апартаменты для бронирования. Хотя спрос, по сравнению с предыдущим годом, упал на 5%, россияне по-прежнему охотно бронируют апартаменты, что косвенно подтверждает и повышение средней стоимости ночи.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру определил самые популярные направления для отдыха в апартаментов в январе 2024 года.

На первом месте оказался карельский город Сортавала. На него пришлось 6% всех бронирований апартаментов в стране.

Карельский город опередил даже Сочи, а также Суздаль в «Золотом кольце».

Средняя стоимость бронирования апартаментов в Приладожье составляет 10980 рублей. Большинство туристов предпочитают снимать апартаменты на 4 ночи.