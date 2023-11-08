Город в Карелии стал самым северным среди популярнейших направлений для гламурного кемпинга в России

Карелия оказалась на втором месте по популярности у любителей глэмпинга зимой.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования глэмпингов зимой 2023/24 года. Несмотря на холод, глэмпинг продолжает быть популярным и в холодное время года, причем не только на юге, но и на севере.

На первом месте по популярности у любителей глэмпинга оказался Архыз в Карачаево-Черкесии. А вот второе место занял карельский город Лахденпохья.

Помимо этого, Лахденпохья оказалась самым северным из всех популярных направлений для зимнего глэмпинга.

Большинство любителей отдыха на природе в шатре, избушке или бочке приезжают в Карелию на 5 ночей и готовы оставить более 6 тысяч рублей за сутки отдыха.

Ранее в российский топ самых привлекательных мест для бронирования коттеджей вошли два города в Карелии.