Город в Карелии стал самым северным среди популярнейших направлений для гламурного кемпинга в России

Карелия оказалась на втором месте по популярности у любителей глэмпинга зимой.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования глэмпингов зимой 2023/24 года. Несмотря на холод, глэмпинг продолжает быть популярным и в холодное время года, причем не только на юге, но и на севере.
На первом месте по популярности у любителей глэмпинга оказался Архыз в Карачаево-Черкесии. А вот второе место занял карельский город Лахденпохья.
Помимо этого, Лахденпохья оказалась самым северным из всех популярных направлений для зимнего глэмпинга.
Большинство любителей отдыха на природе в шатре, избушке или бочке приезжают в Карелию на 5 ночей и готовы оставить более 6 тысяч рублей за сутки отдыха.
Ранее в российский топ самых привлекательных мест для бронирования коттеджей вошли два города в Карелии.
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