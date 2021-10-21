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Город в Карелии вошел в число популярнейших направлений для отдыха на ноябрьские выходные

Новости. Общество
17:20, 21 Октября 2021
фото: © База отдыха «Хутор Салокюля» / salokyla.ru

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Лахденпохья пользуется популярностью среди жителей России, выезжающих отдохнуть на короткий срок.

Помимо Лахденпохьи, в топ-10 городов, куда можно поехать вдвоем на ноябрьские выходные, вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Керчь, Переславль-Залесский, Суздаль, Ярославль, Лахденпохья, Банное и Токсово в России, а также Гагра в Абхазии.

По статистике российского сайта бронирования Tvil.ru, в ноябре пары планируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на жильё от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели — 66%, на втором месте — квартиры, 31%.

Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами для отдыха до двух ночей с 1 по 30 ноября 2021 года.

Из перечисленных городов Лахденпохья вошла в тройку самых дорогих. Средние затраты семьи на проживание в сутки составит около 5 тысяч рублей. Дороже будет отдохнуть только в Токсово и Переяславле-Залесском.

Ранее Лахденпохья вошла в список наиболее популярных направлений для отдыха в ноябре.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 19:32:23
Безумные люди, безумные власти... Так и живем в стране безумии. Всем дома сидеть, бестолочи. :)
Гражданин
2021-10-21 20:12:51
Кир, гостей понять можно - они бегут от болезни.
Но наши власти опять молчат и бездействуют ?
Безумие и хаос !
Гражданин
2021-10-21 18:07:00
Артур Олегович !
Я так понимаю в Карелию приедут туристы на время длительных выходных.
Все закрыто - а дома отдыха и турбазы нет ?
Привет Питерский и Московкий Ковид.
Изя
2021-10-21 18:21:31
Гражданин, ему некогда , он с карельским ковидом всё борется ))))
Гость
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