Город в Карелии вошел в число самых популярных экологически чистых мест отдыха в России

Отдых на фоне чистой карельской природы оказался самым дорогим из всех топ-направлений.

Накануне Дня эколога, который в нашей стране отмечается сегодня, 5 июня, российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру проанализировал данные заявок и определил самые популярные экологически чистые направления в июне. Большинство из таких мест — это небольшие города либо поселки, расположенные вдали от больших скоплений людей.

В топ-10 таких мест в России вошел карельский город Сортавала. Как правило, ценители экологически чистого отдыха приезжают в Приладожье на 3 дня, а средняя цена за ночь составила более 5 тысяч рублей, оказавшись самой высокой среди популярных направлений.

Помимо Карелии, в топ вошли направления в Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Абхазии, Калининградской области и на Алтае.