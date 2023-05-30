Город в Карелии вошел в число самых популярных направлений в России для отдыха в компаниях

Отдых в Карелии оказался самым дорогим в России.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, проанализировав данные заявок, определили самые популярные направления для отдыха компаниями в июне 2023 года.

Самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург — на него пришлось 16% исследованных бронирований для компаний больше 3-х человек, без детей. На втором месте оказались Сочи, на третьем — Геленджик.

На 7 месте в топе оказался карельский город Сортавала. Компании отдыхают там меньше всего по времени из всех популярных направлений — в среднем всего 2 дня, зато суточная аренда в неофициальной столице Приладожья оказалась наибольшей. За ночь гости города платят в среднем более 7,7 тысяч рублей.