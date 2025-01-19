Город в Карелии вошел в десятку самых популярных в стране для отдыха в коттеджах

Карелия стала самым дорогим регионом в топ-10 для отдыха в коттеджах зимой.

Карельский город Сортавала оказался на 6 месте по популярности в стране для съема коттеджей в январе и феврале. Такие данные привели в сервисе для аренде жилья и отелей Твил.

Карельское направление оказалось самым дорогим среди топ-10. В среднем аренда коттеджа в районе Сортавалы на сутки стоит более 15 тысяч рублей. Чаще всего коттеджи в Приладожье снимают на двое суток.

Почти все города в первой десятке популярнейших направлений отдыха в коттеджах представляют российский юг. Помимо Карелии, исключение составили лишь Тверская и Кемеровская области.