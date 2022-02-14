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Город в Карелии вошел в топ-10 направлений для весенних путешествий

Новости. Общество
09:06, 16 Февраля 2022
фото: Туркомлекс «Микли-Ольгино» © Артур Парфенчиков / ВК

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Туристы активно бронируют весенний отдых от 2 до 7 ночей и тратят на жилье от 1,5 до 8,9 тысяч рублей в сутки.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда поехать весной 2022 в России. По данным исследования, Крым лидирует в рейтинге направлений для весенних путешествий. 22% туристов планируют встречать весну в Ялте, 20% — в Севастополе. Ещё одиннадцать процентов россиян поедут любоваться цветущими магнолией и мимозой в Сочи, а десять процентов путешественников забронировали отели и квартиры в Санкт-Петербурге на май, чтобы увидеть фестиваль ледоколов и праздник открытия фонтанов в Петергофе. Шерегеш (8%), Пятигорск (5%), Казань (3%), Лахденпохья (3%), Москва (2%), Домбай (2%) также составили десятку самых востребованных направлений, куда можно поехать весной 2022 в России.

Аналитики сайта бронирования жилья Tvil.ru отмечают, что туристы бронируют весенний отдых от 2 до 7 ночей и тратят на жилье от 1,5 до 8,9 тысяч рублей в сутки. Самый дорогой отдых в Шерегеш (8876 рублей) и Лахденпохья (7437 рублей). Экономнее всего отдохнуть в Пятигорске (1487 рублей) и  Сочи (1792 рублей).  Пятьдесят процентов россиян бронируют на весенние поездки отели. Еще сорок процентов путешественников арендуют квартиры в частном секторе. Процент бронирований домов на весну составляет 9%.

Ранее сообщалось, Петрозаводск вошел в топ-5 городов для путешествия с животными.

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Комментарии

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Апельсин
2022-02-16 09:21:49
нечего тут делать, это днище позорное. Тут снег не могут убрать, народ вымирает
Гость
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