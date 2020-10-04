Город в Карелии вошел в топ-3 популярных городов для отдыха на озерах в октябре

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города больше всего выбирают туристы для отдыха на озерах в октябре.

Питкяранта, располагающаяся на Ладожском озере, вошла в тройку популярных у туристов городов для отдыха на озерах в октябре 2020. В топ попали также Осташков с озером Селигер в Тверской области и курорт Банное с озером Якты-куль в Башкирии.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют осенний отдых на озерах на период от 2 до 3 ночей и тратят на проживание от 2,3 до 8,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Банном (2250 рублей за 2 ночи), дороже — в Питкяранте (8900 рублей за 2 ночи).

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что шесть городов Карелии признаны самыми безопасными для отдыха с детьми на осенних каникулах.