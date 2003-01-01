Город в Карелии вошел в топ популярнейших мест для отдыха осенью

Город Сортавала вошёл в десятку самых популярных у туристов населенных пунктов за пределами мегаполисов.
Аналитики российской платформа бронирования отелей и квартир «Твил.ру» на основе заявок составили рейтинг самых популярных у туристов малых городов в России для отдыха осенью в 2025 году.
В первую десятку вошёл город Сортавала на побережье Ладоги. Осень туристы, как правило, приезжают сюда на 3 ночи. В среднем сутки стоят более 6.7 тысячи рублей.
Карельский город оказался единственным представителем севера России. Остальные малые города в топ-10 представлены южными регионами. Также популярна Калининградская область.