Город в Карелии выиграл почти 1 млн рублей на благоустройство

Стали известны победители республиканского конкурса по благоустройству, сообщили в Минстрое Карелии.

В пятницу, 24 мая, состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", на котором определили победителей ежегодного республиканского конкурса по благоустройству населенных пунктов.

В 1 категории – городские округа и городские поселения, победителями стали:

1. Сортавала – призовая сумма 990 тысяч рублей;

2. Пряжа – 504 тысяч рублей;

3. Калевала – 306 тысяч рублей.

Во 2 категории – сельские поселения, победители распределились следующим образом:

1. Видлица – 660 тысяч рублей;

2. Боровой – 336 тысяч рублей;

3. Тукса – 204 тысяч рублей.

В этом году 9 муниципальных образований подали заявки на участие в конкурсе.