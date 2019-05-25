Город в Карелии выиграл почти 1 млн рублей на благоустройство

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Стали известны победители республиканского конкурса по благоустройству, сообщили в Минстрое Карелии.
В пятницу, 24 мая, состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", на котором определили победителей ежегодного республиканского конкурса по благоустройству населенных пунктов.
В 1 категории – городские округа и городские поселения, победителями стали:
1. Сортавала – призовая сумма 990 тысяч рублей;
2. Пряжа – 504 тысяч рублей;
3. Калевала – 306 тысяч рублей.
Во 2 категории – сельские поселения, победители распределились следующим образом:
1. Видлица – 660 тысяч рублей;
2. Боровой – 336 тысяч рублей;
3. Тукса – 204 тысяч рублей.
В этом году 9 муниципальных образований подали заявки на участие в конкурсе.
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