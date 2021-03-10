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Город в Приладожье Карелии попал в топ-городов для коротких турпоездок весной

Новости. Общество
18:20, 11 Марта 2021
фото: © Игорь Ванин
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для коротких поездок на 2-3 дня с 1 марта по 30 апреля 2021 года.

По данным Tvil.ru, Лахденпохья попала в число 11 популярных городов, где туристы планируют  отдохнуть 2-3 дня весной.  Так, самыми популярными для коротких путешествий стали Ялта (20%), Севастополь (13%), Шерегеш (10%), Санкт-Петербург (9%), Суздаль (8%), Кисловодск (6%), Лахденпохья (6%), Казань (5%), Новосибирск (5%), Осташков (4%), Красноярск (4%).

Туристы чаще всего бронируют на весну номера в отелях — 64,56%и квартиры — 24,23%, реже дома — 6,69%. Большинство предпочитают путешествовать парами — 43,22%. Ещё 18% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё на 2-3 дня весной и тратят от 1,6 до 10,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть весной в Кисловодске, дороже — в Суздале.  В Лахденпохье отдых обойдется в 6938 рублей. Для сравнения в Санкт-Петербург бронируют жилье за 2055 рублей в сутки, в Казани – за 2625 рублей, а в Севастополе – за 2651 рублей.

Ранее Карелия вошла в топ-5 популярных направлений у российских туристов для путешествий в 2021 году.

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