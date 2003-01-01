Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

И это не Сортавала.

Лахденпохья заняла седьмое место в рейтинге дорогостоящих направлений для январского отдыха в России, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.

Согласно подсчётам экспертов, средняя цена за две ночи в местном отеле достигает 13,2 тысяч рублей.

В десятку премиальных туристических городов и курортов вошли также Осташков (Тверская область), Абрау-Дюрсо и Красная Поляна (Краснодарский край), Хамышки и Каменномостский (Адыгея), Архыз и Домбай (Карачаево-Черкесия), Шерегеш (Кемеровская область), а также Суздаль (Владимирская область).

Напомним, в период новогодних каникул Карелия уверенно входила в топ-6 наиболее востребованных регионов Северо-Запада для аренды загородных домов.