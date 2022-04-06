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«Город выглядит варварски»: в парламенте раскритиковали дизайн столбов в Петрозаводске

Новости. Общество
12:15, 15 Апреля 2022
фото: © Минтранс Карелии

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Внешний вид опор уличных фонарей и других несущих конструкций, появившихся при строительстве новых магистралей в Петрозаводске, портит городской пейзаж.

Об этом заявил депутат Леонид Лиминчук при обсуждении в парламенте программы развития дорожного хозяйства.

Он раскритиковал дизайн столбов, установленных при строительстве нового участка дороги, связавшего улицу Куйбышева и набережную Варкауса.

«Столбы вообще не бьются с тем, что есть у жилых комплексов, которые расположены с той или иной стороны этой магистрали. Когда въезжаем на набережную Варкауса, там просто натыкано этих столбов как не пойми чего… Точно так же, как мы делали раньше магистрали, связывали Кукковку и Древлянку. Понатыкали из черного металла столбы несущих конструкций… Вы видите, как город сейчас просто варварски выглядит. Весь город практически сейчас в черном металле», — сказал депутат.

Он поинтересовался у заместителя министра транспорта Карелии Андрея Мелентьева, кто должен отвечать за единообразие дизайна таких опорных конструкций.  Мелентьев ответил, что сейчас власти не контролируют, какой дизайн предлагают проектировщики.

«Этот вопрос надо на будущее выносить и рассматривать это в комплексе, когда мы будем проектировать городские объекты совместно с градостроительным бюро города, архитектурным отделом», — добавил замминистра.

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