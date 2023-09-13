Город выйдет на борьбу с крысами, но не весь

В Петрозаводске стартует масштабная акция по дератизации.

На следующей неделе стартует масштабная акция по дератизации, напомнила Инна Колыхматова на своей странице в соцсети. Администрация объявляет ее дважды в год — весной и осенью. Это, согласно исследованию ученых ПетрГУ, достаточная мера.

Как отметила врио мэра Петрозаводска, эффекта можно добиться лишь тогда, когда участвовать в дератизации будут все. В противном случае крысы во время кампании будут мигрировать на безопасные для себя площадки, а потом вернутся.



В Петрозаводске более 600 контейнерных площадок. Примерно половина из них — муниципальные. Здесь борьбу с грызунами организует мэрия. Контракт заключили, этапы дератизации определили, рассказала врио мэра.



На остальных площадках травить крыс должны те, на чьей территории они находятся — то есть управляющие компании, ТСЖ и предприятия, уточнила Инна Колыхматова.

О начале акции уведомили всех владельцев контейнерных площадок. Почти тридцать организаций свое участие подтвердили. Ина Колыхматова поблагодарила их за ответственное отношение.

Врио мэра также сообщила, что почти 60 организаций проигнорировали письмо. Заставить их участвовать в масштабной дератизации мэрия не может, отметила Инна Колыхматова. Список компаний передали в Роспотребнадзор — надзорное ведомство выдаст им предписания.

Врио мэра города опубликовала списки организаций, которые приняли приглашение участвовать в акции, и тех, которые проигнорировали.

«Борьба с крысами — важная для горожан тема, и конечно, они имеют право знать, кто и как относится к этому вопросу», - написала Инна Колыхматова.





