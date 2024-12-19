Лахденпохья, Петрозаводск, Эссойла - в десятке популярных направлений для отдыха в глэмпингах зимой

Узнали, какова стоимость проживания за ночь пребывания.

Популярность отдыха в глэмпингах зимой 24/25 года выросла на 26% по сравнению с прошлым зимним периодом.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования глэмпингов зимой 2024/25 года.

На первом месте оказался Архыз c 32 % бронирований. На втором месте адыгейский курорт Абадзехская, а на третьем - Паратунка в Камчатском крае (3% и 2% бронирований соответственно). Карелия заняла 7,8 и 9 строчки соответственно.

Во сколько же обойдется такой зимний отдых? Стоимость прайса на зимний отдых в глэмпингах по сравнению с прошлым годом выросла на 10%.



Десять самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах зимой (*средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки):





1. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 13365 р. / 3 ночи*

2. Абадзехская, Адыгея ― 7686 р. / 2 ночи

3 Паратунка, Камчатский край ― 13125 р./ 2 ночи

4. Кирконкюля, Карелия ― 15500 р. / 2 ночи

5. Селище, Тверская область ― 6843 р. / 3 ночи

6. Мезмайское, Краснодарский край ― 6450 р./ 2 ночи

7. Лахденпохья, Карелия ― 8898 р. / 3 ночи

8. Петрозаводск, Карелия ― 13000 р. / 3 ночи

9. Эссойла, Карелия ― 18213 р. / 3 ночи

10. Теберда, Карачаево-Черкесия ― 6406 р. / 3 ночи