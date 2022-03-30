Города и районы Карелии получат 31,2 миллиона рублей на обеспечение жильем молодых семей

Самая большая сумма из выделенных средств досталась Петрозаводскому городскому округу.

Правительство Карелии распределило субсидии городским округам и районам республики на обеспечение жильем молодых семей. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 31,2 миллиона рублей.

Согласно правительственному постановлению, субсидии получат семь муниципальных образований — Петрозаводский и Костомукшский городские округа, а также Калевальский, Кондопожский, Олонецкий, Пряжинский и Сортавальский районы. Самая большая сумма на обеспечение жильем молодых семей досталась карельской столице — около 13 миллионов 350 тысяч рублей.