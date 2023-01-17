Города и районы Карелии получат 35 миллионов на обеспечение жильем молодых семей

Почти половина выделенных средств досталась Петрозаводскому городскому округу.

Правительство Карелии распределило между городами и районами республики субсидии на обеспечение жильем молодых семей. Всего на эти цели из регионального бюджета выделено чуть более 35 миллионов рублей.

Почти половина из выделенной суммы — 16,4 миллиона — досталась Петрозаводскому городскому округу. Беломорский район получит около 2,8 миллиона, Калевальский — 2,2 миллиона, Кондопожский — 8,3 миллиона, а Медвежьегорский и Пряжинский — по 2,8 миллиона рублей.