Города в Карелии прошли проверку на радиацию

Управление Роспотребнадзора по Карелии измерило гамма-фон на территории пяти городов.

По данным ведомства, средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов республики соответствуют его естественным значениям.

Так, в Петрозаводске и в Костомукше в январе среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляло 0,09 мкЗв/ч.

В Сортавале мощности этот показатель находится на уровне 0,10 мкЗв/ч. Самое высокое среднее значение мощности дозы гамма-излучения вновь зафиксировано в Сегеже и Кондопоге — 0,11 мкЗв/ч.