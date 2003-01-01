Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

Два небольших города в Карелии оказались в числе самых популярных и дорогих направлений для отдыха в коттеджах.
Два города в Карелии, Сортавала и Лахденпохья, вошли в число наиболее популярных направлений в России для отдыха в коттеджах в сентябре и октябре. Такую статистику представили аналитики платформы по бронированию отелей и квартир Твил.ру.
Оба города при этом оказались самыми дорогими. Так, ночь в коттедже в районе города Сортавала осенью в среднем стоит 10.3 тысячи рублей, в районе города Лахденпохья — 9.9 тысячи рублей.
В обоих карельских городах туристы предпочитают останавливаться в среднем на три ночи — это, напротив, самое небольшое время в топ-10 популярных направлений.