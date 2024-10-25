Городские службы Петрозаводска готовятся к зиме

В контракте этого года предусмотрен вывоз снега в небольших объемах.

Как сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова, городские службы уже готовы к предстоящей зиме. Несмотря на то, что за окном еще осень, подрядчик, ответственный за содержание городских дорог, — «Кондопожское ДРСУ» — завершил основную часть подготовительных работ.

28 октября Колыхматова посетила производственную базу предприятия и лично оценила готовность техники. По словам руководителя «Кондопожского ДРСУ» Юрия Синякова, готовность к зимнему сезону составляет 95%. В распоряжении предприятия находится современная техника: грейдеры, снегоочистители, тракторы, погрузчики и другая спецтехника, необходимая для уборки снега и борьбы с гололедом.

Инна Колыхматова подчеркнула, что в этом году в контракте с подрядчиком предусмотрен вывоз снега. «Объемы небольшие, но они позволят оперативно убирать основные магистрали города, чтобы не создавать транспортного коллапса», — написала она. Кроме того, подготовлены достаточные запасы песко-соляной смеси для обработки дорог в гололедицу.