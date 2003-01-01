Городской автобусный маршрут № 23 закрылся на зиму

Автобусы №23 выполнили последние рейс в минувшие выходные.

Маршрут № 23 запустили 2 мая. Он ходил с Древлянки (Финский проезд и ЖК «Скандинавия»), через улицу Чапаева, автобусный и железнодорожный вокзалы, проспект Ленина, Октябрьский проспект, ДСК, Пески, Соломенное до Зимника. С июля автобусы также стали заезжать в Среднюю Деревню и на Бараний Берег.

— В связи с условиями муниципального контракта, автобусный маршрут № 23 прекращает свою работу. Мы рекомендуем всем пассажирам заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в расписании, — уточнили на предприятии «Городской транспорт».

Напомним, маршрут №23 сезонный. Согласно контракту, автобус должен был курсировать до 12 октября.

Ранее стало известно, что 15 октября в карельской столице запустят новый муниципальный маршрут № 32. Он соединит Университетский городок с центром.