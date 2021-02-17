Городской дом культуры Петрозаводска приглашает принять участие в интернет-флешмобе к 23 февраля

Видео- и фотопоздравления петрозаводчан объединят хештегом #Нашизащитники, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городской дом культуры объявил о старте сетевого флешмоба к 23 февраля. В рамках акции организаторы соберут на странице учреждения поздравления с грядущим Днём защитника Отечества.

Участники могут записать короткое видео с поздравлениями своих близких или пожеланиями для всех. Ролик необходимо разместить на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Нашизащитники. С ним же можно опубликовать и свои фотографии или снимки родственников в военной форме, указанием места службы, военных действий, памятных событий.

По хештегу организаторы отберут материалы для марафона поздравлений и разместят их на странице Городского дома культуры. Там же можно найти подробности о праздничной акции.