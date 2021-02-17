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Городской дом культуры Петрозаводска приглашает принять участие в интернет-флешмобе к 23 февраля

Новости. Общество
17:40, 18 Февраля 2021
фото: © Городской дом культуры Петрозаводска
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Видео- и фотопоздравления петрозаводчан объединят хештегом #Нашизащитники, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городской дом культуры объявил о старте сетевого флешмоба к 23 февраля. В рамках акции организаторы соберут на странице учреждения поздравления с грядущим Днём защитника Отечества.

Участники могут записать короткое видео с поздравлениями своих близких или пожеланиями для всех. Ролик необходимо разместить на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Нашизащитники. С ним же можно опубликовать и свои фотографии или снимки родственников в военной форме, указанием места службы, военных действий, памятных событий.

По хештегу организаторы отберут материалы для марафона поздравлений и разместят их на странице Городского дома культуры. Там же можно найти подробности о праздничной акции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-18 18:35:39
Зачем ? Гадливая либероидная шелупонь только этого и ждет, чтобы испражниться .
Гость
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