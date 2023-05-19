Городской район в Карелии оказался отрезан от цивилизации из-за повреждения моста

Власти Кемского района проинформировали население о продлении запрета проезда транспорта по мосту через реку Кемь.

В официальном паблике Кемского района появилась информации о продлении запрета на проезд транспорта по мосту через реку Кемь, соединяющим микрорайона Гайжево с центром города.

«Администрация Кемского муниципального района информирует жителей микрорайона Гайжево о продлении запрета проезда транспорта по мосту через реку Кемь в связи с повреждением несущих конструкции сооружения», — отметили районные власти.

Как отмечено в обращении, 26 мая к обследованию моста приступит специализированная организация из Санкт-Петербурга. Специалисты решат, можно ли эксплуатировать мост, или ему необходима реконструкция.

Первые сообщения о перекрытии моста появились еще 18 мая, в момент высокого уровня воды на реке Кемь из-за весеннего паводка. Первоначально мост должен был открыться 19 мая в 17.00, но это время несколько раз переносилось. Теперь же речь идет о реконструкции моста.

При этом следует заметить, что мост — единственный путь, обеспечивающий автомобильное сообщение микрорайона Гайжево с остальными районами города Кемь. В частности, местные жители жаловались на отсутствие подвоза чистой воды, при этом власти района констатировали, что в настоящий момент подвозить чистую воду не представляется возможным.