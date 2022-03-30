Городской суд Петрозаводска сообщил об изменениях реквизитов для уплаты госпошлины

Петрозаводский городской суд Республики Карелия сообщил об изменении реквизитов для уплаты государственной пошлины при обращении в судебную инстанцию.

В связи с реорганизацией инспекции ФНС Петрозаводска, межрайонных инспекций Карелий в форме присоединения к управлению ФНС по Карелии изменились реквизиты для уплаты госпошлины при обращении в Петрозаводский городской суд.