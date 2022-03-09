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Городской суд Петрозаводска вынес приговор экс-главврачу Прионежской ЦРБ Изабелле Красковой, обвиняемой в мошенничестве

Новости. Общество
14:53, 11 Марта 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Обвиняемая в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, бывший главврач прионежской ЦРБ Изабелла Краскова в суде отделалась штрафом.

В четверг, 10 марта, судья Екатерина Хомякова, которая сегодня последний день работает в петрозаводском городском суде, вынесла обвинительный приговор бывшему главврачу прионежской ЦРБ Изабелле Красковой. Гособвинение просило назначить так и не признавшей свою вину Красковой 4 года лишения свободы условно.

В итоге суд приговорил Краскову к денежному штрафу в размере 330 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 2 лет. Приговор не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован самой осужденной Красковой либо прокуратурой в Верховный суд Карелии.

Напомним, что следствие, которое проводило СУ МВД Карелии, обвиняет 54-летнюю Изабеллу Краскову в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году, когда Краскова была главврачом прионежской ЦРБ (в результате оптимизации, в 2018 году прекратившей свою деятельность), она назначила себя по совместительству врачом общей практики в амбулаторию поселка Ладва-Ветка. Однако в действительности там не работала, прием больных не осуществляла, хотя при этом исправно получала деньги в общей сумме 64 950 рублей.

Кроме того, считает следствие, Изабелла Краскова ежемесячно назначала своему заместителю различные денежные надбавки в общей сумме около 12 тысяч рублей. Но делала она так при условии, что половину этих средств женщина-врач будет отдавать ей. Последняя так и поступала. Таким способом, по данным следствия, главврач «заработала» 96 тысяч рублей.

Сейчас Изабелла Краскова трудится так называемым «семейным» врачом в одной из поликлиник Петрозаводска.

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