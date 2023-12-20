«Городу есть, на кого опираться», — Колыхматова поздравила ветеранов с наступающими праздниками

Глава Петрозаводска провела встречу в Совете ветеранов.

Как сообщила в личном профиле мэр Петрозаводска, предновогодняя пора — это время подведения итогов и теплых встреч, одна из которых прошла накануне в Совете ветеранов.

По словам Инны Колыхматовой, в теплом кругу за чашкой чая собрались активные неравнодушные петрозавочдане из разных районов. Те, кто душой болеет за город, делится своим опытом и знаниями, помогает во всех наших начинаниях и сплачивает вокруг себя единомышленников.





«С удовольствием поздравила ветеранов с наступающими праздниками, обсудили дела текущие и планы на будущее. Такие встречи заряжают и вселяют уверенность в то, что городу есть, на кого опираться, всегда есть люди, к которым можно обратиться за добрым советом», — написала градоначальница.