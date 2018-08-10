Горожан научат поднимать предметы силой мысли

На 3 этаже ТЦ "Аура" открывается семейная научная выставка "Робополис" (0+).

На экспозиции представлены удивительные роботы из разных уголков мира – Канады, США, Японии, России, Южной Кореи и Великобритании. Новейшие разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности соседствуют с милыми робопитомцами, которые не оставят равнодушными не взрослых, ни детей.

В "Робополисе" собрались самые дружелюбные и общительные андроиды. Гостей встречает промобот Борис, любитель рассказывать анекдоты, и русская рободевушка Kiki. А пока вы обмениваетесь с ними приветствиями, рядом может оказаться и R-bot Валера, который тоже очень любит разговаривать с людьми. В "Робополисе" интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками. Обучение через игру привлекает детей к изучению техники.

На выставке представлены не только последние разработки в области робототехники, но и необычные нейроинтерфейсы. Они настраиваются на эмоции человека и с их помощью двигают предметы: поднимают в воздух квадрокоптер или двигают шарик на специальном поле. Дети наверняка останутся в восторге от разработки японских ученых - ласковой собаки Aibo, которая обожает играть со своими игрушками. Робопес может запросто стать верным другом: он умеет распознавать эмоции людей, узнавать своих хозяев, понимает команды.

В "Робополисе" найдется развлечение под любой возраст. Для детей оборудована зона мастер-классов, где можно порисовать 3D-ручкой и соорудить собственного робота. Подросткам и взрослым понравятся зоны, где можно окунуться в невероятные миры виртуальной и смешанной реальности.

Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в "Робополис" действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Возрастных ограничений нет. Все малыши до трех лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку "Робополис" у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: робополис.рф/petrozavodsk

VK: vk.com/robopolis_petrozavodsk

Телефон: 8 (911) 407-56-54.

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