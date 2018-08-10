Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:00, 10 Августа 2018

Горожан научат поднимать предметы силой мысли

По теме

Чепик назвал главную проблему Карелии
10.08.18 10:30
Жительницу Карелии, не желавшую платить алименты, отправили в тюрьму
10.08.18 10:28
На предпринимателя из Карелии завели уголовное дело за "энерговоровство"
10.08.18 10:13
Все новости
Загрузка...

На 3 этаже ТЦ "Аура" открывается семейная научная выставка "Робополис" (0+).

На экспозиции представлены удивительные роботы из разных уголков мира – Канады, США, Японии, России, Южной Кореи и Великобритании. Новейшие разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности соседствуют с милыми робопитомцами, которые не оставят равнодушными не взрослых, ни детей.

В "Робополисе" собрались самые дружелюбные и общительные андроиды. Гостей встречает промобот Борис, любитель рассказывать анекдоты, и русская рободевушка Kiki. А пока вы обмениваетесь с ними приветствиями, рядом может оказаться и R-bot Валера, который тоже очень любит разговаривать с людьми. В "Робополисе" интересно всем: малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками. Обучение через игру привлекает детей к изучению техники.

На выставке представлены не только последние разработки в области робототехники, но и необычные нейроинтерфейсы. Они настраиваются на эмоции человека и с их помощью двигают предметы: поднимают в воздух квадрокоптер или двигают шарик на специальном поле. Дети наверняка останутся в восторге от разработки японских ученых - ласковой собаки Aibo, которая обожает играть со своими игрушками. Робопес может запросто стать верным другом: он умеет распознавать эмоции людей, узнавать своих хозяев, понимает команды.

В "Робополисе" найдется развлечение под любой возраст. Для детей оборудована зона мастер-классов, где можно порисовать 3D-ручкой и соорудить собственного робота. Подросткам и взрослым понравятся зоны, где можно окунуться в невероятные миры виртуальной и смешанной реальности.

Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в "Робополис" действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Возрастных ограничений нет. Все малыши до трех лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложениевы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку "Робополис" у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: робополис.рф/petrozavodsk  

VK: vk.com/robopolis_petrozavodsk  

Телефон: 8 (911) 407-56-54.

На правах рекламы

По теме

Чепик назвал главную проблему Карелии
10.08.18 10:30
Жительницу Карелии, не желавшую платить алименты, отправили в тюрьму
10.08.18 10:28
На предпринимателя из Карелии завели уголовное дело за "энерговоровство"
10.08.18 10:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Аналитика

Сегодня 09:50
5 вопросов
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
Замминистра культуры Карелии Варвара Лебедева – о том, почему ведомство решило объединить три самостоятельных учреждения в одну структуру.
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 5
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 8.08
09.08.2018 10:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»