Горожан приглашают перевернуть календарь в ротонду

3 сентября у открытого пианино в ротонде на набережной Петрозаводска выступит любительский хор Карельской филармонии.

Как рассказали в коллективе, перевернуть календарь под легендарный хит из репертуара Михаила Шуфутинского соберутся самые веселые хористы.

— Друзья, вы все приглашены! И ваши друзья, дети, родители и бабушки с дедушками тоже. Кроме того, приветствуются поющие или слушающие собаки. Разогреваемся на всех популярных песнях, которых во множестве знает наш аккомпаниатор, а в 18.00 дружно исполняем песню «Третье сентября». Далее по вдохновению, — говорится в сообщении.

Начало выступления в 17.10. Прогноз погоды отличный, уточнили организаторы. При себе рекомендуют иметь настрой петь и телефон подсматривать слова песен.

Напомним, впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Музыкальный инструмент тут же привлек внимание прохожих. «Открытое пианино» — это проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой. В 2022 году его подхватил музыкант Антон Сергеев. Он следит за инструментом. В условиях улицы ему нужна регулярная настройка. Сам Антон тоже частенько приходит на набережную и играет. Есть группа в ВК, куда он и другие участники сообщества скидывают видео со своей игрой.

Проект любят и жители города, и туристы. Его называют изюминкой города.