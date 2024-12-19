Горожане пожаловались на недостоверное расписание троллейбусов в Петрозаводске

Поездки на общественном транспорте превратились в лотерею по мнению пассажиров.

Жители Петрозаводска возмутились тому, что расписание троллейбусов не соответствует действительности. Об этом сообщили в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Троллейбусное управление! Зачем вы публикуете расписание движения троллейбусов, если оно не соответствует действительности? Каждый день еду на работу, и каждый день лотерея: во сколько поедет троллейбус № 5!», — сообщила горожанка.

Женщина сообщила, что шла на конечную в 08.07. По расписанию должна была уехать в 08:18. А по факту троллейбус поехал в 08:36.

«Или соблюдайте расписание или уберите его с официального сайта, чтобы не вводить в заблуждение горожан!», — возмутилась петрозаводчанка.

Ранее мы сообщали о том, как троллейбус сорвал ограждение после посадки пассажиров в Петрозаводске.