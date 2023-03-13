Горожане пожаловались на неубранный снег в Петрозаводске (ФОТО)

В городских пабликах петрозаводчане публикуют фотографии засыпанных снегом улиц.

А паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» вчера, 13 марта, появились несколько фотографий с городских улиц. По словам жителей карельской столицы, уборка на них не проводилась.

Так, женщина пожаловалась на проезды возле дома № 3 на улице Ровио, на Кукковке.

«Город убирать собираются? В районе Торнева-Ровио, 3 (v маркет) не пройти не проехать. Ужас», — написала горожанка.

«Соболезную всем, кому пришлось топать по этой недо-тропинке у жд перехода на Балтийской. И ладно здесь, тротуары не убираются даже у больших дорог (сегодня на Красноармейской чуть ноги не переломала)», — обрисовала ситуацию на Голиковке и также на Кукковке другая петрозаводчанка.