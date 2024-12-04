Горожане пожаловались на замерзшие окна в маршрутках Петрозаводска

Рано утром видимость из окон автобусов оставляет желать лучшего.
Пассажиры маршрутки № 25 в карельской столице отметили, что рано утром ничего не видно через замерзшие окна. Фото опубликовали в паблике .
«Вот так начинается утро в маршруте 25. На окнах в салоне — лед», — сообщили горожане.
Пользователи соцсети отметили, что в салоне не работает отопление. Маршрутки нужно прогревать заранее, до начала поездки.
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