«Горожане разделяют боль и горечь утраты», — житель Петрозаводска погиб в ходе СВО

Командир мотострелкового отделения Алексей Алексеевич Александровский погиб в зоне спецоперации.
Командир мотострелкового отделения Алексей Алексеевич Александровский из Петрозаводска погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила Инна Колыхматова в личном профиле.
«Петрозаводск и горожане разделяют боль и горечь утраты», — написала мэр города.
«Скорбим. Вечная память герою!», — добавила градоначальница.
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