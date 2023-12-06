«Горожане разделяют боль и горечь утраты», — житель Петрозаводска погиб в ходе СВО

Командир мотострелкового отделения Алексей Алексеевич Александровский погиб в зоне спецоперации.

Командир мотострелкового отделения Алексей Алексеевич Александровский из Петрозаводска погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила Инна Колыхматова в личном профиле.





«Петрозаводск и горожане разделяют боль и горечь утраты», — написала мэр города.



«Скорбим. Вечная память герою!», — добавила градоначальница.