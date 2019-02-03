Горожане вносят свои идеи в программу "Безопасный Петрозаводск"

Программу "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей, утверждают власти города.

В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.

В обсуждении задач программы, активно стартовавшей в карельской столице несколько месяцев назад, приняли участие депутаты и представители городской администрации.

Напомним, что "Безопасный Петрозаводск" формируется по заявкам самих горожан. На сегодняшний день по проекту поступило уже более ста обращений от населения с конкретными предложениями, что для этого необходимо сделать. Они и легли в основу перечня комплексных мероприятий на 2019 год.

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