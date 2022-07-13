Горожане возмущены массовым сносом кустов в Петрозаводске (ФОТО)

Жителям Петрозаводска не нравится ход благоустройства столицы Карелии.

Жители Петрозаводска недовольны тем, что в городе срубили кусты. Об этом сообщает читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». По его оценке, город теряет привлекательность из-за массовой вырубки зеленых насаждений.

«За что спилили все кусты на проспектах Карла Маркса и Ленина? Теперь там „залысины“ с видом на машины. Зелёные кусты радовали глаза, заглушали уличный шум, сдерживали пыль и грязь, укрывали от ветра, очищали воздух… С такими темпами вырубки деревьев, кустов и травы не останется ничего, кроме асфальта. И тот разбит. Или отсутствует вовсе», — гласит текст поста.

Пресс-центр мэрии Петрозаводска сообщал, что в городе идет омолаживающая обрезка кустарников.

«Обрезку выполняют с так называемой „посадкой на пень“. Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников с развитой за годы корневой системой. Впоследствии живая изгородь восстановится. Это необходимо для поддержания её декоративных свойств и омоложения», — поясняли в мэрии города.