Горожанин назвал позором состояние асфальта в центре Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчанин возмущен состоянием асфальта во дворе на улице Дзержинского.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел состояние дороги во дворе на улице Дзержинского.

"Вот такой позор в центре нашего города при въезде во двор у главного отделения почты на Дзержинского, - написал возмущенный петрозаводчанин. - Неужели полгода (как я заметил), а то и больше времени не хватает, чтобы заделать ямы, устранить железные штыри. Сколько колес проколото, дисков повреждено, сколько исков на мэрию города по этому поводу".