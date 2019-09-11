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Новости. Общество
12:41, 11 Сентября 2019
фото: © Григорий И. / dtpptz.ru

Горожанин назвал позором состояние асфальта в центре Петрозаводска (ФОТО)

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Петрозаводчанин возмущен состоянием асфальта во дворе на улице Дзержинского.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел состояние дороги во дворе на улице Дзержинского.

"Вот такой позор в центре нашего города при въезде во двор у главного отделения почты на Дзержинского, - написал возмущенный петрозаводчанин. - Неужели полгода (как я заметил), а то и больше времени не хватает, чтобы заделать ямы, устранить железные штыри. Сколько колес проколото, дисков повреждено, сколько исков на мэрию города по этому поводу".

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Комментарии

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Ded
2019-09-11 15:41:01
А причем здесь почта (при всех ее косяках, конечно)? Это, как я понимаю, жилой дом напротив...
Штази
2019-09-11 15:00:46
Даже на фотке видно, что эта воронка от ещё финской бомбы лежит не за шлагбаумом, а на проезде с улицы. Во дворах - согласен - ответственность управляющей компании, но и в этом случае мэрия свой лик от такого многолетнего безобразия воротить не должна.
zanoza
2019-09-11 15:36:55
Штази, а мэрия всё воротит и воротит свой лик от настоящих городских проблем и занимается всякой фигнёй :)
однозначно
2019-09-11 13:05:21
Глубоко пофиг на проблемы зашлагбаумников. Пусть сами ремонтируют свои дворы.
Сергей
2019-09-11 12:52:16
Идите в Упр.компанию.
zanoza
2019-09-11 14:56:08
Сергей, здание почты на Дзержинского не относится к жилому фонду. Надо претензии предъявлять к Почте России.
pupsik
2019-09-11 15:46:40
zanoza, на фото вроде жилой дом № 6 по Дзержинского, а территория с большой ямой скорее на придомовой территории , на кадастре если смотреть. Поэтому все вопросы по состоянию территории и проезда к хозяевам квартир и нежилых помещений в этих домах.
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