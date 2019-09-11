Горожанин назвал позором состояние асфальта в центре Петрозаводска (ФОТО)

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Петрозаводчанин возмущен состоянием асфальта во дворе на улице Дзержинского.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел состояние дороги во дворе на улице Дзержинского.
"Вот такой позор в центре нашего города при въезде во двор у главного отделения почты на Дзержинского, - написал возмущенный петрозаводчанин. - Неужели полгода (как я заметил), а то и больше времени не хватает, чтобы заделать ямы, устранить железные штыри. Сколько колес проколото, дисков повреждено, сколько исков на мэрию города по этому поводу".
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