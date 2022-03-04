ГорПО Петрозаводска не может добиться сноса опасного ларька в центре города из-за отписок ведомств

Более полугода петрозаводское ГорПО не может добиться сноса торгового павильона «Шаурма», незаконно установленного между зданием ТК «Центральный» и жилым домом № 26 по проспекту Ленина.

Эта история началась в сентябре прошлого года. Именно тогда, по информации председателя Совета Петрозаводского ГорПО Бориса Махренского, между зданием принадлежащего потребительскому обществу ТК «Центральный» и многоквартирным жилым домом № 26 по проспекту Ленина, неожиданно, буквально ночью, появился торговый павильон «Шаурма».

Но дело не в самом факте работы этой торговой точки. А в том, что павильон установлен с грубейшими нарушениями обязательных требований пожарной безопасности. Это подтверждает имеющееся в нашем распоряжении «Заключение о соответствии взаиморасположения объектов защиты требованиям пожарной безопасности в части противопожарных расстояний между ними».

Сделало это заключение по обращению ГорПО ООО «Аудит-профессионал». Из подписанного директором этого общества Ириной Жигаловой заключения, следует, что в данном случае «имеет место нарушение требований федерального законодательства в области пожарной безопасности».

Как получилось так, что из-за отписок различных ведомств опасный ларек не удается снести, читайте здесь.