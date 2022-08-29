Горсовет Петрозаводска не понимает, как контроль над рекламой убережет население от влияния Запада

Планируемые изменения в федеральном законодательстве для ужесточения контроля над рекламой нацелены на обеспечение национальной безопасности России, но у депутатов горсовета Петрозаводска другое мнение.

Дискуссия на эту тему развернулась сегодня на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству парламента Карелии.

Депутаты Петросовета вынесли на обсуждение вопрос о подготовке поправок к федеральному законопроекту, который предусматривает усиление контроля над наружной рекламой. Согласно документу, размещение такой рекламы, включая объявления физических лиц, должен контролировать единый оператор по всей России.

«Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба Российской Федерации и российским юридическим и физическим лицам», — следует из пояснительной записки к проекту закона.

Такого же мнения придерживается министерство экономического развития Карелии.

«Учитывая сегодняшнюю геополитическую обстановку, данный законопроект направлен для целей оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности, а также разжиганием межнациональной розни, оскорбляющей граждан по национальному, профессиональному, религиозному признаку», — заявил замглавы Минэкономразвития республики Александр Ломако.

С этим не согласны депутаты Петросовета, которые направили в парламент Карелии письмо с предложением о внесении поправок в проект закона.

«Законопроект, если он пройдет в таком виде, просто убьет отрасль. Мелкий и средний бизнес, который сегодня занимается в поле в Петрозаводске, он просто умрет. Это, и рабочие места и налоговые поступления в бюджет, это заработные планы работников. Проблема будет очень серьезная, и где здесь национальная безопасность, мы не совсем видим. Наоборот, существует угроза национальной безопасности от введения подобных законопроектов», — заявил депутат Андрей Ушаков, который возглавляет рабочую группу Петросовета по разработке предложений к законопроекту.

С ним согласились участвовавшие в обсуждения представители бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии.

Парламентский комитет решил обратиться к депутату Госдумы Валентине Пивненко, чтобы она обсудила эти вопросы на уровне федерального парламента, от которого зависит принятие законопроекта.