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Госавтоинспекторы нашли водителя маршрутки, который в центре Петрозаводска устроил гонки, попавшие на видео

Новости. Общество
16:35, 12 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что во вторник, 10 октября, в 11.16, на проспекте Ленина водитель маршрутного автобуса нарушил несколько правил дорожного движения.

Нарушения попали в объектив камеры видеонаблюдения. Дорожные полицейские установили водителя.

Автоинспекторы составили в отношении водителя 1970 года рождения несколько административных материалов: 

- за невыполнение требования ПДД перед поворотом заблаговременно занять соответствующее положение на проезжей части - за это предусмотрен штраф 500 рублей;

- за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора - за это нарушение грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев; 

- за выезд на полосу встречного движения - предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяце.

Сотрудники Госавтоинспекции провели с водителем  профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и последствиях нарушения ПДД.

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