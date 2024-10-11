Госавтоинспекторы Петрозаводска задержали пьяного водителя, уходившего от полиции по «встречке»

Появились подробности ночной погони с накуролесившим на Зареке водителем легковушки.

В Госавтоинспекции Петрозаводска нашему изданию прокомментировали ночной инцидент на дороге, попавший на видео.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 14 октября на проспекте Александра Невского инспектор ДПС остановил автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов. Водитель остановился, но когда к машине подошёл сотрудник Госавтоинспекции, водитель иномарки продолжил движение. Наряд дорожно-патрульной службы начал преследование.

На перекрёстке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского водитель Daewoo не справился с управлением и въехал в ограждение, но на месте ДТП не остановился, а продолжил движение.

На улице Ригачина сотрудники полиции остановили машину, водителя задержали. Им оказался мужчина 1999 года рождения, у которого были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Нарушитель задержан, машину поместили на штрафстоянку, полиция Петрозаводска проводит проверку, уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.