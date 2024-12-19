Госавтоинспекторы проверят начинающих водителей и учебные авто во время рейда в Карелии

Профилактическое мероприятие пройдет с 23 по 24 декабря.

Рейд «Учебное транспортное средство» проведут во всех районах Карелии с 23 по 24 декабря 2024 года. Об этом сообщила Госавтоинспекция Карелии.

Профилактическое мероприятие проведут в связи с участившимися ДТП по вине начинающих водителей, чей стаж составляет менее двух лет. В сравнении с прошлым годом, количество подобных аварий увеличилось с 31 до 47, число их жертв возросло до 73, один человек погиб, сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекторы проверят автомобили, на которых обучаются будущие водители. Транспортные средства должны быть в хорошем техническом состояний. С начинающими водителями проведут беседы по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, обучающие практикумы с педагогическим составом и слушателями автошкол. Во время рейда дадут инструктаж по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма с руководителями предприятий, организаций, автошкол.

В образовательные организации направят сведения о характерных нарушениях требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, разъяснения по основным положениям законодательства.