Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы в новогодние праздники

Во время новогодних каникул изменится график работы отделений ГАИ, где выдают водительские права и регистрируют автомобили.

Перед новогодними праздниками Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы. Автомобилистам советуют заранее планировать свои визиты.

Межрайонный экзаменационный отдел ГАИ не будет работать 31 декабря, а также 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января. Прием граждан будет вестись только три рабочих дня — 3, 9 и 10 января с 9:00 до 17:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00. В эти же дни теоретический экзамен на права можно будет сдать с 14:00 до 16:30.

С 12 января все подразделения Госавтоинспекции в республике вернутся к обычному режиму работы.