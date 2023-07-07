В ГИБДД Карелии назвали самый опасный способ перевозки ребенка

За 6 месяцев на дорогах республики в 25 дорожных авариях пострадали 24 ребенка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Как рассказали автоинспекторы, в 9 авариях травмы получили 8 детей-пассажиров, 1 ребенок погиб.

Дорожные полицейские напомнили о необходимости фиксации ребенка в автомобиле в специальном удерживающем устройстве, а не на руках. Это обусловлено тем, что при резком торможении или ударе на скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз.

Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если ребенок весит 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать его практически невозможно, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло.

Дети, которые перевозились без автокресел, в момент аварии чаще всего получали травмы шейного отдела позвоночника, лицевого отдела черепа и черепно-мозговые травмы, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.

Автоинспекторы также отметили, что у ребенка в автокресле на заднем сиденье шансы выжить в лобовом столкновении в 2,5 раза выше, чем у непристегнутого. Если ребенок находится на переднем сиденье без автокресла, его шансы выжить в аварии снижаются в 3,5 раза по сравнению с правильно пристегнутым ребенком.