Госавтоинспекция Карелии посоветовала водителям приготовиться к жаре

Инспекторы дали советы автомобилистам, как избежать проблем в дороге из-за жаркой погоды.
По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Карелии ожидается жаркая погода, сообщили в ГИБДД. Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными. Сотрудники Гоставтоинспекции дали советы автомобилистам.
Перед началом поездки необходимо проветрить салон и проверить техническое состояние автомобиля. Нужно убедиться в исправности электроники и системы кондиционирования.
В дорогу следует взять прохладительные напитки, лучше — обычную воду.
Водителю важно следить за состоянием своего здоровья: при появлении головокружения, слабости, сильной головной боли лучше остановиться — продолжать движение с подобными симптомами опасно. Кроме того, жаркая погода может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, важно не забывать медицинские препараты, назначенные врачом.
Инспекторы призывают никогда не оставлять в салоне детей и домашних питомцев.
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