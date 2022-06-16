Госавтоинспекция Карелии посоветовала водителям приготовиться к жаре

Инспекторы дали советы автомобилистам, как избежать проблем в дороге из-за жаркой погоды.

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Карелии ожидается жаркая погода, сообщили в ГИБДД. Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными. Сотрудники Гоставтоинспекции дали советы автомобилистам.

Перед началом поездки необходимо проветрить салон и проверить техническое состояние автомобиля. Нужно убедиться в исправности электроники и системы кондиционирования.

В дорогу следует взять прохладительные напитки, лучше — обычную воду.

Водителю важно следить за состоянием своего здоровья: при появлении головокружения, слабости, сильной головной боли лучше остановиться — продолжать движение с подобными симптомами опасно. Кроме того, жаркая погода может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, важно не забывать медицинские препараты, назначенные врачом.

Инспекторы призывают никогда не оставлять в салоне детей и домашних питомцев.