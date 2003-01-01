Госавтоинспекция Карелии предупредила о гололеде на дорогах

В Карелии после ночных заморозков ухудшилась дорожная обстановка — всех участников движения просят быть предельно осторожными.

В Карелии установилась неустойчивая погода с ночными заморозками, из-за перепад температур на дорогах образовался гололед. Госавтоинспекция республики опубликовала обращение — водителей просят быть особенно внимательными.

Автоинспекторы советуют водителям соблюдать безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние дорожного покрытия. Особую осторожность следует проявлять около пешеходных переходов и во дворах. Также важно своевременно переобуть автомобили в зимнюю резину — летние шины становятся опасными при температуре ниже +7 градусов.

Пешеходам рекомендуют быть бдительными при переходе дороги. Необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились, прежде чем начинать переход. Также важно использовать световозвращающие элементы на одежде и отказаться от телефонов и гаджетов при переходе проезжей части.

Ранее МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.

Напомним, синоптики рассказали о продолжающемся похолодании и сделали прогноз на выходные.