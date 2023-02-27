Госавтоинспекция Карелии предупредила о метелях и резком ухудшении видимости на трассах

Из-за потепления в районы Карелии придут снегопады, местами - метели, сообщили в ГИБДД.

В четверг, 2 марта, в республике ожидаются снегопады, местами метели. Это значительно ухудшает видимость на дорогах.



«Рекомендуем водителям перед планированием дальней поездки ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды по пути следования», - сообщили в ГИБДД.



Госавтоинспекция Карелии призывает всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, быть предельно осторожными и внимательными, держать дистанцию и боковой интервал, не допускать опасных обгонов, не превышать скоростной режим.