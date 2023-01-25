Госавтоинспекция Карелии предупредила о сильном гололеде

В ГИБДД Карелии предупредили о том, что местами в республике идет снег с дождем.

В Карелии сохраняется неустойчивая ветреная погода, заявили в региональной Госавтоинспекции. Местами идет снег с дождем. Во многих районах республики наблюдаются оттепели, на смену которым придут ночные морозы.



Возможна гололедица. При таких погодных условиях автолюбителям необходимо быть максимально внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



«Призываем водителей при выборе скорости движения учитывать состояние проезжей части. Ни при каких обстоятельствах не совершайте обгоны в местах, где это запрещено требованиями правил», - говорится в обращении дорожной полиции.



Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в эту пятницу на Карелию обрушатся снегопады.