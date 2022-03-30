Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей грузовиков о запрете поездок в Финляндию

Российский и белорусский грузовой транспорт больше не сможет въехать на территорию Финляндии.

Предупреждение размещено в паблике Госавтоинспекции.

«Внимание водителей большегрузов, планирующих пересечение границы c Финляндией! С 9 апреля 2022 года введен запрет на въезд российских и белорусских грузовиков в Финляндию», — говорится в сообщении.

Запрет обусловлен санкциями и касается въезда в Суоми коммерческого транспорта. Об этом информирует служба новостей Yle.

«Весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами России и Беларуси будет остановлен и развернут обратно — это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы», — заявил руководитель надзорного отдела финской таможни Сами Ракшит.