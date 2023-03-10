Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за снегопадов

Дорожные условия в республике могут осложниться гололедом и снежными заносами, из-за снегопада возможно ухудшение видимости.

В Карелии на смену яркому солнцу снова пришли снегопады. Местами возможны усиления ветра. Госавтоинспекция республики рекомендует водителям выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

«Перед выполнением обгона с выездом на встречную полосу движения следует убедиться, что полоса хорошо просматривается, нет приближающихся машин и маневр будет безопасным. Ни при каких обстоятельствах не выполняйте обгон в местах, где это запрещено требованиями ПДД. Будьте внимательны! На дорогах работает снегоуборочная техника», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о приближении непогоды.