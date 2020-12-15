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Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об опасности на дорогах

Новости. Общество
11:38, 16 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Из-за снега и небольшого мороза водителей просят выбирать безопасную скорость движения на дорогах республики.

На территории Карелии прогнозируется морозная погода с осадками в виде снега.

"Водителям необходимо соблюдать предельную осторожность на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и не выполнять рискованных маневров. Повышенное внимание потребуется на подъездах к пешеходным переходам, где необходимо заблаговременно снизить скорость и быть готовыми остановить транспортное средство в любой момент", – предупреждают в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее УАЗик влетел в ограждение и микроавтобус на трассе в Карелии.

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