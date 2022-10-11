Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге

Из-за снегопада и метели водителей просят перестроиться на зимнюю манеру езды.
Дороги стали опасными из-за ухудшения погодных условий. В ГИБДД Карелии просят водителей быть внимательными за рулем и постоянно контролировать дорожную обстановку.
«Не допускайте экстренного торможения и резких маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, выбирайте безопасную скорость движения, которая соответствует конкретным дорожным условиям», - говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.
Ранее синоптики сообщали, мощный снегопад приближается к Петрозаводску.
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