Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге

Из-за снегопада и метели водителей просят перестроиться на зимнюю манеру езды.

Дороги стали опасными из-за ухудшения погодных условий. В ГИБДД Карелии просят водителей быть внимательными за рулем и постоянно контролировать дорожную обстановку.

«Не допускайте экстренного торможения и резких маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, выбирайте безопасную скорость движения, которая соответствует конкретным дорожным условиям», - говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.

Ранее синоптики сообщали, мощный снегопад приближается к Петрозаводску.